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"Денег нет, а цены все равно растут": как живут в оккупации родители Коваленко

Наши за границей
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Родным футболиста приходится тяжело

"Денег нет, а цены все равно растут": как живут в оккупации родители Коваленко

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко рассказал, как живется его семье в Херсоне, которая находится под временной оккупацией российских войск.

"Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, что ты никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как тебе правильно сделать.

Как живут родители в Херсоне под оккупацией? Тяжело. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100 процентов. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы", - рассказал Коваленко в эфире "Вацко on air",

Напомним, сезон-2021/22 Коваленко провел в аренде в составе "Специи". Летом он вернется в "Аталанту", которой принадлежат права на игрока. Ранее украинский футболист признался, что не исключает возможность возвращения в донецкий "Шахтер".

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В статье: Виктор Коваленко война с Россией Специя
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Источник:
Вацко Live

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