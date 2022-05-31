"Денег нет, а цены все равно растут": как живут в оккупации родители Коваленко
Родным футболиста приходится тяжело
Фото: Transfermarkt
Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко рассказал, как живется его семье в Херсоне, которая находится под временной оккупацией российских войск.
"Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, что ты никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как тебе правильно сделать.
Как живут родители в Херсоне под оккупацией? Тяжело. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100 процентов. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы", - рассказал Коваленко в эфире "Вацко on air",
Напомним, сезон-2021/22 Коваленко провел в аренде в составе "Специи". Летом он вернется в "Аталанту", которой принадлежат права на игрока. Ранее украинский футболист признался, что не исключает возможность возвращения в донецкий "Шахтер".
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