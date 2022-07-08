Украинский футболист сменил очередной клуб в Болгарии
Кипер уже присоединился к тренировочному сбору команды
Фото: bg.cska1948.bg
Украинский голкипер Геннадий Ганев сменил клуб в Болгарии.
32-летний вратарь стал игроком "ЦСКА 1948", сообщает официальный сайт болгарского клуба. Ганев совершил трансфер свободным агентом после завершения контракта с предыдущей командой - "Берое" (Стара Загора). Кипер уже присоединился к тренировочному сбору "красных" в Банско перед стартом нового сезона в июле.
О сроках контракта с украинцем не разглашается.
Отметим, что ранее Ганев выступал за винницкую "Ниву", "Сталь", "Горняк", "Зирку", "Ингулец", а также болгарские "Дунав" и ФК "Верея".
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Источник:bg.cska1948.bg
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