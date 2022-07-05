ЛЧ. Пюник Меликьяна с двумя украинцами в основе не проиграл чемпиону Румынии

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (на путь чемпионов), проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

Первые матчи запланированы на 5-е и 6-е июля. Ответные матчи - через неделю.

"Пюник" (Армения) - ЧФР Клуж (Румыния) 0:0

"Пюник" возглавляет хорошо известный в Украине тренер Эгише Меликьян - и он мечтает по примеру Юрия Вернидуба совершить сенсацию в квалификации и выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Однако до этого еще очень далеко.

Под вопросом – даже прохождение первого раунда. Ничья с чемпионом Румынии – вроде как и почетно, однако на что рассчитывать в гостевом поединке? Разве что на счастливое стечение обстоятельств.

Сегодня за "Пюник" полный матч отыграли украинцы Антон Братков и Сергей Вакуленко. Для первого это был дебют в Лиге чемпионов, для второго – всего-навсего второй матч в турнире.

"Мальме" (Швеция) – "Викингур" (Исландия) 3:1

Голы: Ольсен 16, Тойвонен 42, Бирманчевич 84 – Ингасон 38

Удаление: Ингасон 39 ("Викингур", вторая желтая)

Комфортный счет матча для "Мальме", но не очень комфортный ход игры… Кто знает, как было бы, если бы "Викингур" на 39-й минуте не остался в меньшинстве. Примечательно – вторую желтую (и красную) Ингасон получил по глупости: за снятие футболки в процессе празднования забитого мяча.

"Мальме" – более опытная команда, так что таким подарком воспользовалась охотно. Интересно, что один из голов забил опытный Ола Тойвонен. Раньше он сверкал в ПСВ и "Ренне", однако сейчас ему уже 36…