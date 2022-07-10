Манчестер Сити не хочет продавать Зинченко и собирается оставить его – Источник

Журналист Игорь Бурбас на You-Tube канале "Чистый подкаст" рассказал, что английский "Манчестер Сити" не хочет продавать игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко:

“Насколько я знаю, “Манчестер Сити” в первую очередь заинтересован в том, чтобы оставить Зинченко. Он не рассматривает вариант с его продажей. В печати постоянно идут вбросы, но они не совсем соответствуют действительности.

Действительно, есть интерес от “Арсенала” и “Эвертона”, но “Манчестер Сити” хочет оставить его, они не хотят его продавать даже несмотря на вероятную покупку Марка Кукурельи”, - сказал Бурбас.