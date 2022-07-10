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Манчестер Сити не хочет продавать Зинченко и собирается оставить его – Источник

Наши за границей
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Даже несмотря на трансфер конкурента

Манчестер Сити не хочет продавать Зинченко и собирается оставить его – Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас на You-Tube канале "Чистый подкаст" рассказал, что английский "Манчестер Сити" не хочет продавать игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко:

“Насколько я знаю, “Манчестер Сити” в первую очередь заинтересован в том, чтобы оставить Зинченко. Он не рассматривает вариант с его продажей. В печати постоянно идут вбросы, но они не совсем соответствуют действительности.

Действительно, есть интерес от “Арсенала” и “Эвертона”, но “Манчестер Сити” хочет оставить его, они не хотят его продавать даже несмотря на вероятную покупку Марка Кукурельи”, - сказал Бурбас.

Отметим, что известные инсайдеры сообщали, что левый защитник “Брайтона” Кукурелья очень близок к переходу в “Ман Сити”. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. Зинченко же по данным этого портала имеет ценник в 25 млн евро.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Марк Кукурелла Сасета
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
10.07.2022 в 08:54
Точніше, Манчестер Сіті не хоче продавати Зінченка за смішні гроші і хоче залишити його собі
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