Манчестер Сити не хочет продавать Зинченко и собирается оставить его – Источник
Даже несмотря на трансфер конкурента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Игорь Бурбас на You-Tube канале "Чистый подкаст" рассказал, что английский "Манчестер Сити" не хочет продавать игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко:
“Насколько я знаю, “Манчестер Сити” в первую очередь заинтересован в том, чтобы оставить Зинченко. Он не рассматривает вариант с его продажей. В печати постоянно идут вбросы, но они не совсем соответствуют действительности.
Действительно, есть интерес от “Арсенала” и “Эвертона”, но “Манчестер Сити” хочет оставить его, они не хотят его продавать даже несмотря на вероятную покупку Марка Кукурельи”, - сказал Бурбас.
Отметим, что известные инсайдеры сообщали, что левый защитник “Брайтона” Кукурелья очень близок к переходу в “Ман Сити”. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. Зинченко же по данным этого портала имеет ценник в 25 млн евро.
Популярное сейчас
- В боях на Донбассе погиб воспитанник киевского Динамо Сергей Баланчук
- Люцерн - Динамо 1:2. Вторая победа киевлян на швейцарском сборе
- Известны даты еще двух благотворительных матчей с участием Динамо (Киев)
- Александр Филиппов забил дебютный гол в еврокубках
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Новости по теме
- 19:06 Украинские Фабрицио Романо: Ман Сити готовы отпустить Зинченко. Украинец – одна из целей Эвертона
- 16:57 Зарубежные Конкурент Зинченко все ближе. Ман Сити готовит официальное предложение по испанскому фулбеку
- 11:15 Зарубежные Конкурент для Зинченко. Защитник Брайтона согласовал контракт с Ман Сити