Хочется стабильности. Ярмоленко - о несостоявшемся возвращении в Динамо

Андрея Ярмоленко, недавно ставший футболистом клуба "Аль-Айн", прокомментировал былые слухи об интересе "Динамо".

"Действительно у меня было предложение от "Динамо", в первую очередь хочу поблагодарить Игоря Михайловича и Григория Михайловичу (Суркисам) за то, что они хотели меня вернуть в родную команду.

Мне этого тоже хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол, а пока в Украине мне тяжело представить как это будет. Потому мое решение было таким. Но еще раз хочу поблагодарить их за предложение. Думаю, что все болельщики "Динамо" знают как я отношусь к этой команде. Это команда номер один в моей жизни", - заявил Ярмоленко.