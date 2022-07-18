Хочется стабильности. Ярмоленко - о несостоявшемся возвращении в Динамо
Андрей хочет играть в футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андрея Ярмоленко, недавно ставший футболистом клуба "Аль-Айн", прокомментировал былые слухи об интересе "Динамо".
"Действительно у меня было предложение от "Динамо", в первую очередь хочу поблагодарить Игоря Михайловича и Григория Михайловичу (Суркисам) за то, что они хотели меня вернуть в родную команду.
Мне этого тоже хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол, а пока в Украине мне тяжело представить как это будет. Потому мое решение было таким. Но еще раз хочу поблагодарить их за предложение. Думаю, что все болельщики "Динамо" знают как я отношусь к этой команде. Это команда номер один в моей жизни", - заявил Ярмоленко.
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