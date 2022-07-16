Ребров: Упреки в адрес Ярмоленко считаю неуместными

Главный тренер эмирского "Аль-Айн" Сергей Ребров прокомментировал переход в его команду соотечественника Андрея Ярмоленко:

“ — Сергей Станиславович, насколько тяжелым был для вашего клуба трансфер капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко?

— Я бы сказал, что он стал достаточно неожиданным, но благодарен нашим руководителям за то, что им удалось убедить такого квалифицированного исполнителя. С тех пор, как я здесь работаю, "Аль-Айн" не подписал ни одного иностранца в возрасте 30 лет. По мнению клуба, такие футболисты едут в ОАЭ доигрывать, у них не хватает мотивации.

Однако я убедил в том, что у Андрея с этим не будет никаких проблем. Пообщавшись с Ярмоленко, представители “Аль-Айна” сами все поняли. Для украинского футбола это тоже событие, ведь капитан сборной станет первым звездным игроком в местном чемпионате. Кто бы что ни говорил, я считаю, что здесь достаточно сильная лига, в которой выступают квалифицированные легионеры. В основном это бразильцы и аргентинцы.

— В Украине по-разному отреагировали на переезд капитана сборной в Азию. Вам есть что ответить тем, кто утверждает, что Андрей Ярмоленко пошел в “Аль-Айн” за деньгами?

— Во-первых, я не считаю, что сборная Украины из-за этого что-то потеряет. Напротив, здесь, еще раз замечу, интересный чемпионат, и конкуренция в нем не хуже, чем, например, ожидается в УПЛ. Во-вторых, я сказал Андрею, когда он со мной советовался, что на первом месте у него, отца троих детей, должна быть семья. Любой футболист в 32 года должен ее заботиться в первую очередь.

Дальше. Я не доверяю слухам, которые еще куда-то сватали Ярмоленко. Да, была информация в СМИ, но не было официальных комментариев, а также слов самого Андрея. Поэтому считаю вообще неуместными упреки в адрес футболиста относительно того, что он не патриот — не захотел возвращаться в Украину. Пусть все так помогают своей стране и своему родному городу, как это делает Ярмоленко. Скажу откровенно, когда в самом начале войны я открыл фонд помощи Украине, то Андрей был первым, кто перекинул туда деньги. Я видел эту сумму, и она была достаточно существенной.

— В ОАЭ не очень активно поддерживают нашу страну в эти непростые времена. Вдвоем вам будет легче напоминать людям о том, что происходит в Украине и доносить до них всю правду?

— Конечно, это так. Своей игрой Андрей Ярмоленко будет постоянно обращать внимание на нашу страну. Здесь довольно большая украинская диаспора, но теперь на матчах “Аль-Айна” вы увидите еще больше сине-желтых флагов.

— Можно ли прогнозировать, что теперь накануне матчей сборной Украины нам не нужно будет волноваться за игровую практику ее капитана?

— Думаю, что да. Здесь есть лимит на легионеров, поэтому клубы выбирают иностранцев высокого уровня, являющихся лидерами команд. Уверен, что именно таким в Аль-Айне станет Андрей Ярмоленко”, - сказал Ребров.