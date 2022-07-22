Дважды в одну реку. Чего достигли игроки, возвращавшиеся в Шахтер

Возвращение Андрея Тотовицкого в "Шахтер" стало событием. В прошлой, довоенной реальности трансфер из "Колоса" остался бы незамеченным (да и вообще не состоялся – ред.), однако теперь полузащитник считается опцией, приближенной к основе "горняков".

В сытые годы Тотовицкий и близко не мог рассчитывать на серьезную практику в составе дончан, в конце концов прошел через ряд аренд и только в 2020-м поставил точку. Так казалось. Теперь картина другая и соответственно возникает вопрос – насколько игрок будет эффективным?

Мы задумались и на фоне перехода решили вспомнить, как сложилась судьба других футболистов, на которых Шахтер повторно сделал ставку. Помогли ли они команде? Заметим, что "горняки" проводят подобную практику довольно давно - например, в 90-х в коллектив вернулись такие знаменитые персонажи, как Сергей Попов, Геннадий Орбу, Сергей Ателькин или Виктор Грачев. Однако в этом материале мы расскажем о более современных именах и начнем с Джулиуса Агаховы.

Джулиус Агахова

Период в команде по возвращении: 2009-2012 гг.

Статистика: 19 матчей, 2 гола, 3 результативных передачи

Джулиус Агахова никогда не отличался высокой результативностью - только в одном сезоне ему удалось забить более 10 мячей. Однако нигерийца сложно критиковать - он точно нивелировал недостатки "золотым" голом против "Динамо" в 2006-м. Вообще нападающий был удобной опцией в схемах Луческу: мог подставить ногу в нужный момент, а также смиренно ждал своего шанса за спинами соперников.

В 2007-м Агахова перебрался в "Уиган", а через год - продолжил выступления в "Кайсериспоре". Провалившись в обеих командах, 27-летний африканец получил статус свободного агента и сразу же направился в Донецк - на приглашении настоял сам Мистер.

Можно сказать, что Луческу совершил акт меценатства – за прошлые заслуги и лояльность. Ведь второе "пришествие" Джулиуса сложилось довольно прогнозируемо - он и так больше сидел на скамье запасных, а теперь оказалось среди триумфаторов Кубка УЕФА, где ключевую роль исполнял Луис Адриано. Несколько результативных действий в кубке Украины, считанные минуты в УПЛ, но подкреплены пятью итоговыми трофеями - похоже, все стороны остались довольны.

Дмитрий Чигринский

Период в команде по возвращении: 2010-2015 гг.

Статистика: 56 матчей, 6 голов, 2 результативные передачи

Бытует мнение, что "Шахтер" выиграл, вернув Дмитрия Чигринского из "Барселоны". Логика простая - продали за 25 миллионов, купили за 15, десятку положили в карман.

Казалось, все получится - защитник принес победу в первом же поединке после камбэка (пострадала "Заря" 1:0) и, в общем, был полезен в кампании 2010/11. Гол "Арсеналу", здоровая конкуренция с Ярославом Ракицким, место в десятке "горняков" по количеству минут - чем не повод для оптимизма?

Причина, по которой Чигринский не оправдал надежды, хорошо известна. Серия досадных травм испортила защитнику карьеру и наглухо закрыла варианты в Европе. Кроме Греции, где украинец все же воспрял, заработал неплохую репутацию и до сих пор пользуется спросом.

Евгений Селезнев

Период в команде по возвращении: сезон 2011/12, сезон 2016/17

Статистика: 36 матчей, 17 голов, 2 результативных передачи

На старте карьеры Евгению Селезневу не удалось закрепиться в основе "оранжево-черных". Зато в 2011-м после двух хороших сезонов, проведенных в "Днепре", центрфорвард воспринимался звездой и, что показательно, прибыл в Донецк в статусе лучшего бомбардира УПЛ 2010/11.

Луческу не изменил себе относительно вектора, сделанного в пользу иностранцев (тот же Луис Адриано сыграл вдвое больше), однако Селезнев не растерялся среди партнеров и хорошо выложился в чемпионате. Да, нападающий не был частым гостем в ЛЧ, но здорово продемонстрировал себя на внутренней арене - бережно использовал вверенное ему время и таким образом повторно возглавил голеадорский список Премьер-лиги.

14 мячей, большинство из которых были забиты в борьбе с середняками - все равно результат. Евгений справился на "отлично", чем дал Луческу возможность манипулировать более-менее равноценными игроками для реализации нужных задач. Другое дело, что Селезнев выбрал амбиции и комфорт, ради которых снова присоединился к "Днепру" - и не прогадал, учитывая дальнейшие события.

В 2016-м Евгения встретили уже не так радостно - поездка в "Кубань" и знаменитый спич о "кормящей семье" вызвал справедливый хейт. Фонсека выделил Селезневу 251 минуту, тот забил "Янг Бойз" и "Олимпику" и зимой 2017 уже красовался в футболке "Карабюкспора".

Илсинью

Период в команде по возвращении: 2012-2015 гг.

Статистика: 79 матчей, 8 голов, 10 результативных передач

Илсинью стал своеобразным Матузалемом, который не смог. Он самовольно покинул "Шахтер", но все же был вынужден вернуться на "Донбасс Арену". Бразильца можно оценивать по-разному - с одной стороны, это человек, чей удар вывел "горняков" в финал Кубка УЕФА, и в то же время предатель, которого "прогнул" только проигранный суд.

В 2010-м Илсинью купился на слова агентов, поссорился с Сергеем Палкиным из-за якобы невыплаченных денег и под этим предлогом скрылся на родину. Ходили слухи о "Фиорентине" и "Севильи", впрочем полузащитник так спешил, что без лишних раздумий принял условия "Сан-Паулу". Через год исполнитель пополнил ряды "Интернасьонала", но уже вскоре разорвал контрактные договоренности - обязал тот же суд, который закономерно встал на сторону "Шахтера".

Будучи должным около 4 миллионов евро, Илсинью осознал, что не может сопротивляться и рискует своим будущим. Надо признать, что универсал осознал содеянное, извинился и больше не саботировал. Хотя он и не завоевал место в старте (помешали травмы), однако принес пользу на определенной дистанции и в 2015-м со спокойной душой пересек океан ради "Филадельфии Юнион".

Александр Гладкий

Период в команде по возвращении: 2014-2016 гг.

Статистика: 61 матч, 25 голов, 9 результативных передач

Александр Гладкий также прошел через "Днепр", но не повторил успех вышеупомянутого Селезнева. Центрфорвард классно выглядел во время первой "каденции" в "Шахтере", помог выиграть Кубок УЕФА, так что когда "сине-бело-голубые" предложили 7 миллионов евро, в Донецке особо не думали.

Став в 2010 году самым дорогим украинцем, проданным на просторах УПЛ, Гладкий полностью провалился в "Днепре". Это отдельная история, где была неприязнь Хуанде Рамоса, аренда в "Карпатах" и куча мемов, благодаря которым показалось, что Александр себя исчерпал.

В 2014-м нападающий стал свободным агентом и практически сразу подписал бумаги с "Шахтером". От Гладкого никто ничего не ждал, поэтому украинец приятно удивил и несколько усмирил критиков.

Александр объективно не мог перепрыгнуть Луиса Адриану или Алекса Тейшейру (а впоследствии еще появился Эдуардо), однако выдал серию хороших матчей в УПЛ и отметился ключевым действием в Суперкубке Украины-2014. Как ни крути, во встрече с "Динамо" Гладкий заложил фундамент предстоящего триумфа и попутно стал лучшим бомбардиром в истории турнира - на его счету 4 точных выстрела. Какие могут быть вопросы?

Эдуардо Да Силва

Период в команде по возвращении: 2015-2017 гг.

Статистика: 60 ​​матчей, 21 гол, 5 результативных передач

В 2010-м "Шахтер" выложил за Эдуардо чуть больше 7 миллионов евро и нисколько не пожалел. Натурализованному хорвату не повезло на Туманном Альбионе (все решила ужасная травма), зато в УПЛ исполнитель проявил себя наилучшим образом. В 2014 году игрок ушел свободным агентом, но никто не бросил камень в его сторону - Эдуардо наработал на 36 голов и 12 ассистов в 114 встречах.

Статистика не заоблачная, однако у Эдуардо не отнять умение включаться в сверхважный момент – вспомните его подвиги против лондонского "Арсенала", "Ромы", "Металлиста", "Динамо" и других достойных соперников. Поэтому болельщики "оранжево-черных" обрадовались, когда в июле 2015-го хорват снова красовался с футболкой их любимого клуба.

Нельзя сказать, что Эдуардо понравился во "Фламенго" - команда надеялась взять чемпионство, посыпалась на полпути и, разочаровавшись, указала игроку на дверь. "Шахтер" следил за ситуацией и второй раз остался в выигрыше - по-прежнему да Силва взял на себя обязанности джокера. Владея дозированным временем, Эдуардо умудрился в сезоне 2015/16 отгрузить 18 голов. Словом, удачный трансфер со всех сторон.

Также не будем забывать о Юрии Вирте и Руслане Фомине. Вирт сидел за спиной Андрея Пятова и провел 3 матча, а с Фомином, которого "Шахтер" взял для подстраховки в 2018-м, получилось как в анекдоте - игрок не получил шанс и летом того же года пошел по протоптанным тропам в "Мариуполь".

Фото - архив UA-Футбол