  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец Тащи проходит просмотр в немецком Эрцгебирге
В тренде

Украинец Тащи проходит просмотр в немецком Эрцгебирге

Наши за границей
(1 голосов)

Ранее Борис выступал за южнокорейский Пхохан Стилерс

Украинец Тащи проходит просмотр в немецком Эрцгебирге

Фото: weltfussball

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Борис Тащи ищет новый клуб после окончания однолетнего контракта с южнокорейским "Пхохан Стилерс". Как сообщает твиттер-аккаунт TryzubFootball, украинец сейчас проходит просмотр в немецком "Эрцгебирге".

По информации издания, команда из третьего дивизиона чемпионата Германии может подписать Тащи, который ранее уже играл в нескольких местных клубах. Среди них: "Штутгарт", "Дуйсбруг" и "Санкт-Паули".

За год в Южной Корее Борис отыграл 20 матчей в местной лиге, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Также он принял участие в шести матчах азиатской Лиги Чемпионов, забив три гола и сделав одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борис Тащи Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде