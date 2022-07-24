Украинец Тащи проходит просмотр в немецком Эрцгебирге

Украинский форвард Борис Тащи ищет новый клуб после окончания однолетнего контракта с южнокорейским "Пхохан Стилерс". Как сообщает твиттер-аккаунт TryzubFootball, украинец сейчас проходит просмотр в немецком "Эрцгебирге".

BORYS TASHCHY AT TRIAL WITH ERZGEBIRGE AUE!



Another ???????? could join a ???????? 3rd tier side! Forward Tashchy is right now at trial with Aue after his contract with Pohang Steelers ran out in the beginning of the year.



BT played for a couple of ???????? before, including Pauli, VfB and MSV. pic.twitter.com/ZKqUwEfed9 — TryzubFootball (@TryzubFootball) July 24, 2022

По информации издания, команда из третьего дивизиона чемпионата Германии может подписать Тащи, который ранее уже играл в нескольких местных клубах. Среди них: "Штутгарт", "Дуйсбруг" и "Санкт-Паули".

За год в Южной Корее Борис отыграл 20 матчей в местной лиге, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Также он принял участие в шести матчах азиатской Лиги Чемпионов, забив три гола и сделав одну голевую передачу.