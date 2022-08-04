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Юрий Бушман – в основе Кызылжара на матч с кипрским АПОЭЛом

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В рамках Лиги конференций

Юрий Бушман – в основе Кызылжара на матч с кипрским АПОЭЛом

Фото: fcqyzyljar

UA-Футбол
Новина українською

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Кызылжар" из Казахстана встречается с АПОЭЛем. Матч проходит на Кипре, стартовый свисток – в 20:00.

В стартовом составе гостей место заслужил украинец Юрий Бушман.

Наиболее известен по выступлениям в Первой лиге, но также играл в УПЛ за киевский "Арсенал".

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В статье: Юрий Бушман
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