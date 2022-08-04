Юрий Бушман – в основе Кызылжара на матч с кипрским АПОЭЛом

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Кызылжар" из Казахстана встречается с АПОЭЛем. Матч проходит на Кипре, стартовый свисток – в 20:00.

В стартовом составе гостей место заслужил украинец Юрий Бушман.

Наиболее известен по выступлениям в Первой лиге, но также играл в УПЛ за киевский "Арсенал".