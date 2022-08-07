Украинский хавбек Мельник отметился голом и помог Кишварде победить

В рамках второго тура чемпионата Венгрии "Кишварда" дома результативно обыграла "Мезекевешд" – со счетом 4:2.

Забитым мячом в составе хозяев поля отличился Богдан Мельник – украинский хавбек поразил ворота соперников на 37-й минуте встречи и сделал счет 2:0.

Этот гол стал первым в этой кампании для 25-летнего полузащитника. В прошлом сезоне Мельник провел 34 поединка, в которых записал на свой счет три гола и два ассиста.