Украинский хавбек Мельник отметился голом и помог Кишварде победить
Первый гол в сезоне
Фото: kisvardafc.hu
В рамках второго тура чемпионата Венгрии "Кишварда" дома результативно обыграла "Мезекевешд" – со счетом 4:2.
Забитым мячом в составе хозяев поля отличился Богдан Мельник – украинский хавбек поразил ворота соперников на 37-й минуте встречи и сделал счет 2:0.
Этот гол стал первым в этой кампании для 25-летнего полузащитника. В прошлом сезоне Мельник провел 34 поединка, в которых записал на свой счет три гола и два ассиста.
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