Малиновский хочет перейти в Тоттенхэм, а не в Марсель

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский определился, где он хотел бы продолжить свою карьеру. Среди двух предложений – “Тоттенхэма” и “Марселя” – он выбрал именно лондонскую команду. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Правда, не все так легко: “бергамаски” хотят оформить полноценный трансфер украинца, а вот “шпоры” не готовы этого сделать и предлагают арендное соглашение. Переговоры продолжаются и дальше.

Какое именно было предложение от “Марселя” – неизвестно, однако Малиновский хочет выступать в АПЛ, а не Лиге 1.

Напомним, что "Аталанта" не была готова продать Малиновского "Ноттингему" за 15 миллионов евро, ведь "бергамаски" хотят выручить за украинца не менее 20 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Малиновского в 28 миллионов евро, но его контракт с клубом истекает через год.