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Тоттенхэм - out: Теперь только один клуб хочет подписать Малиновского

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Украинца в лондонском клубе не будет

Тоттенхэм - out: Теперь только один клуб хочет подписать Малиновского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский не перейдет в "Тоттенхэм Хотспур". "Шпоры" передумали подписывать 29-летнего украинца.

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Как сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe, лондонский клуб вышел из борьбы за полузащитника - клуб сосредоточиться на других приоритетных целях. Теперь главным претендентом на игрока сборной Украины остается "Марсель". Французский клуб надеется завершить переход Малиновского до закрытия трансферного окна.

Если раньше "Аталанта" хотела получить за игрока 18-20 миллиона евро, то теперь, по последним данным СМИ, повысила ценник до 40 миллионов. Сам Руслан якобы уже не против переехать в Лигу 1. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон) Марсель
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