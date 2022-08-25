  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский готов перейти в Марсель, но есть трудности – СМИ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский готов перейти в Марсель, но есть трудности – СМИ

Италия
(1 голосов)

Нужно побороть многие обстоятельства для трансфера

Малиновский готов перейти в Марсель, но есть трудности – СМИ

Фото: atalanta.it / Автор невідомий

Новина українською

Как известно, Руслан Малиновский настроен сменить клуб этим летом. Много разговоров было о "Тоттенхэме", однако шпоры стремятся взять украинца в аренду, тогда как "Аталанту" такой вариант не устраивает, ведь у него через год истекает контракт.

Затем неожиданно появился вариант с "Марселем". Французский клуб стремится поменять Малиновского на Ченгиза Юндера. Сначала Руслан отнесся к этой идее скептически, но, как сообщает footmarcato, теперь изменил свое мнение – он готов переехать во Францию.

Однако до трансфера еще очень далеко и не факт, что он вообще произойдет. Во-первых, сам Ундер не горит желанием возвращаться в Италию (ранее он выступал за Рому). Впрочем, его может подтолкнуть тот факт, что главный тренер Игор Тудор не видит его в своих тактических построениях. С другой стороны, "Аталанта" стремится заработать как можно больше на своем игроке. Если раньше она выставила цену в 20 млн. евро, то по последней информации СМИ изменила ценник на 35 млн. евро.

Напомним, что Малиновский в минувшие выходные забил "Милану". В общей сложности, на его счету 23 гола в 102 матчах Серии А. Руслан отмечался в поединках с 16 клубами итальянского чемпионата.

Читайте такжеДжан Пьеро Гасперини против Руслана Малиновского. Не первое противостояние
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footmercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде