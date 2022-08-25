Малиновский готов перейти в Марсель, но есть трудности – СМИ

Как известно, Руслан Малиновский настроен сменить клуб этим летом. Много разговоров было о "Тоттенхэме", однако шпоры стремятся взять украинца в аренду, тогда как "Аталанту" такой вариант не устраивает, ведь у него через год истекает контракт.

Затем неожиданно появился вариант с "Марселем". Французский клуб стремится поменять Малиновского на Ченгиза Юндера. Сначала Руслан отнесся к этой идее скептически, но, как сообщает footmarcato, теперь изменил свое мнение – он готов переехать во Францию.

Однако до трансфера еще очень далеко и не факт, что он вообще произойдет. Во-первых, сам Ундер не горит желанием возвращаться в Италию (ранее он выступал за Рому). Впрочем, его может подтолкнуть тот факт, что главный тренер Игор Тудор не видит его в своих тактических построениях. С другой стороны, "Аталанта" стремится заработать как можно больше на своем игроке. Если раньше она выставила цену в 20 млн. евро, то по последней информации СМИ изменила ценник на 35 млн. евро.

Напомним, что Малиновский в минувшие выходные забил "Милану". В общей сложности, на его счету 23 гола в 102 матчах Серии А. Руслан отмечался в поединках с 16 клубами итальянского чемпионата.