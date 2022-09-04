Гендиректор Брюгге: В течение двух недель главный тренер Бенфики не хотел отпускать Яремчука
А зачем держал?
Фото: FootballTransfers
Генеральный директор "Брюгге" Винсен Маннаерт поделился деталями подготовки трансфера украинского нападающего Романа Яремчука:
“Мы подписали Яремчука в последний момент, но договоренность с игроком у нас была еще раньше. В течение двух недель главный тренер “Бенфики” Роджер Шмидт не хотел отпускать его.
Но да, это правда, что Яремчук не перешел бы, если бы мы смогли приобрести Расмуса Гейлунда (эксфорвард “Штурма”, за которого “Аталанта” заплатила 17 млн евро – прим.). Роман мы приглашали еще 2-3 года назад. Он все это время был в нашей базе данных, и мы делали по нему запросы, это было нужно”, - сказал Маннарт.
Напомним, что “Брюгге” заплатил “Бенфике” за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Это будет его уже пятый сезон в бельгийском чемпионате, ведь в 2017-2021 гг. Роман выступал в составе "Гента".
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