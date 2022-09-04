Гендиректор Брюгге: В течение двух недель главный тренер Бенфики не хотел отпускать Яремчука

Генеральный директор "Брюгге" Винсен Маннаерт поделился деталями подготовки трансфера украинского нападающего Романа Яремчука:

“Мы подписали Яремчука в последний момент, но договоренность с игроком у нас была еще раньше. В течение двух недель главный тренер “Бенфики” Роджер Шмидт не хотел отпускать его.

Но да, это правда, что Яремчук не перешел бы, если бы мы смогли приобрести Расмуса Гейлунда (эксфорвард “Штурма”, за которого “Аталанта” заплатила 17 млн ​​евро – прим.). Роман мы приглашали еще 2-3 года назад. Он все это время был в нашей базе данных, и мы делали по нему запросы, это было нужно”, - сказал Маннарт.