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Экс-тренер Миная трудоустроился в клубе российского блогера

Наши за границей
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В этом клубе уже есть трое украинцев

Экс-тренер Миная трудоустроился в клубе российского блогера

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший помощник главного тренера "Миная" Владимира Шарана Николай Цымбал вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Красава".

Пресс-служба российской команды в социальной сети Instagram представила украинца в качестве одного из коучей и поздравила с днем рождения. Отметим, что "Красава" представляет Второй дивизион Кипра, а президентом является известный видеоблогер Евгений Савин.

В клубе уже есть три наших соотечественника - Николай Морозюк, Виталий Квашук и Евгений Будник.

Напомним, Цымбал работал в "Минае"с начала создания ДЮСШ ФК "Минай". За это время он успел потренировать молодежную и первую команду закарпатского клуба. Входил в штабы Василия Кобина и Владимира Шарана.

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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