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Артем Кравец дебютировал за Сакарьяспор

Наши за границей
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Получил немного игрового времени

Артем Кравец дебютировал за Сакарьяспор

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Артем Кравец дебютировал за свою новую команду "Сакарьяспор".

Игрок вышел на замену на матч пятого тура турецкого второго дивизиона против "Денизлиспора". Он провел на поле четыре минуты, явившись вместо Хакана Явуза.

На тот момент "Сакарьяспор" уже побеждал со счетом 2:1. До финального свистка счет не изменился.

Отметим, что “Сакарьяспор” сейчас располагается на четвертом месте турецкой Первой лиги. У команды в активе есть девять очков за пять туров.

Добавим, что Кравец находится в клубе с 14 августа. До этого он пропустил четыре матча команды, не попав даже в заявку.

Напомним, что Артем подписал контракт сроком на один сезон с "Сакарьяспором". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 250 тысяч евро.

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В статье: Артем Кравец
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