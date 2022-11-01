Воспитанник Шахтера останется в США еще на сезон
Клуб и украинец решили продлить свое сотрудничество
Фото: ФК Металлист 1925
Бывший вингер "Шахтера" Артем Холод продолжит свои выступления в США. Еще в начале августа он на правах свободного агента перешел в "Эль Пасо Локомотив", где и выступал до завершения сезона USL Championship.
Клуб и 22-летний украинец решили продлить свое сотрудничество, пролонгировав контракт еще на год, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, Холод присоединится к коллективу уже в начале 2023 года, когда они начнут подготовку к новому сезону.
Холод - воспитанник "Металлиста", также находившийся в академии "Шахтера". За взрослую команду горняков так и не играл. На его счету годовая аренда в "Металлисте 1925" (19 игр, один гол) и полугодовая в "Мариуполе" (шесть игр, одна голевая).
"Эль-Пасо Локомотив" - техасский клуб из второго американского дивизиона.
???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ????— El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) October 26, 2022
Midfielder Eric Calvillo, defender Artem Kholod, and midfielder Liam Rose will return for the 2023 season. Read more at https://t.co/oSN83GMbUM #VamosLocos #VamosElPaso pic.twitter.com/AtqSHooGKy
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