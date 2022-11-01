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Воспитанник Шахтера останется в США еще на сезон

Наши за границей
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Клуб и украинец решили продлить свое сотрудничество

Воспитанник Шахтера останется в США еще на сезон

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Бывший вингер "Шахтера" Артем Холод продолжит свои выступления в США. Еще в начале августа он на правах свободного агента перешел в "Эль Пасо Локомотив", где и выступал до завершения сезона USL Championship.

Клуб и 22-летний украинец решили продлить свое сотрудничество, пролонгировав контракт еще на год, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, Холод присоединится к коллективу уже в начале 2023 года, когда они начнут подготовку к новому сезону.

Холод - воспитанник "Металлиста", также находившийся в академии "Шахтера". За взрослую команду горняков так и не играл. На его счету годовая аренда в "Металлисте 1925" (19 игр, один гол) и полугодовая в "Мариуполе" (шесть игр, одна голевая).

"Эль-Пасо Локомотив" - техасский клуб из второго американского дивизиона.

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В статье: Артем Холод
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Источник:
El Paso Locomotive FC

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