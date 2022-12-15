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19-летний уроженец Львова перешел в канадский клуб

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Контракт на два года с опцией продления

19-летний уроженец Львова перешел в канадский клуб

Фото: yorkunitedfc.canpl.ca

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Полузащитник Маркиян Войцеховский продолжит карьеру в Канаде.19-летний хавбек стал игроком канадского "Йорк Юнайтед". Футболист заключил двухлетнее соглашение с опцией продления со стороны клуба, информирует официальный сайт команды.

Войцеховский родился во Львове и в свое время выступал за академию "Шахтера". Клуб представил Маркияна как канадского футболиста.

В 2022 году Войцеховский выступал за ФК "Простарс" в Первой лиге Онтарио. Он был признан лучшим молодым игроком года в чемпионате, а также вошел в символическую сборную года.

В прошлом сезоне "Йорк Юнайтед" занял 6-е место в элитном дивизионе чемпионата Канады, набрав 34 очка в 28 матчах.

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В статье: Канада
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Источник:
yorkunitedfc.canpl.ca

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