19-летний уроженец Львова перешел в канадский клуб

Полузащитник Маркиян Войцеховский продолжит карьеру в Канаде.19-летний хавбек стал игроком канадского "Йорк Юнайтед". Футболист заключил двухлетнее соглашение с опцией продления со стороны клуба, информирует официальный сайт команды.

Войцеховский родился во Львове и в свое время выступал за академию "Шахтера". Клуб представил Маркияна как канадского футболиста.

В 2022 году Войцеховский выступал за ФК "Простарс" в Первой лиге Онтарио. Он был признан лучшим молодым игроком года в чемпионате, а также вошел в символическую сборную года.

В прошлом сезоне "Йорк Юнайтед" занял 6-е место в элитном дивизионе чемпионата Канады, набрав 34 очка в 28 матчах.