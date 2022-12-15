19-летний уроженец Львова перешел в канадский клуб
Контракт на два года с опцией продления
Фото: yorkunitedfc.canpl.ca
Полузащитник Маркиян Войцеховский продолжит карьеру в Канаде.19-летний хавбек стал игроком канадского "Йорк Юнайтед". Футболист заключил двухлетнее соглашение с опцией продления со стороны клуба, информирует официальный сайт команды.
Войцеховский родился во Львове и в свое время выступал за академию "Шахтера". Клуб представил Маркияна как канадского футболиста.
В 2022 году Войцеховский выступал за ФК "Простарс" в Первой лиге Онтарио. Он был признан лучшим молодым игроком года в чемпионате, а также вошел в символическую сборную года.
В прошлом сезоне "Йорк Юнайтед" занял 6-е место в элитном дивизионе чемпионата Канады, набрав 34 очка в 28 матчах.
????️ "A technically gifted player, with good vision & passing range."— York United FC (@yorkutdfc) December 14, 2022
✍️ York United FC is delighted to announce the signing of Canadian midfielder Markiyan Voytsekhovskyy on a two-year deal, plus options.
???? Welcome, Marki!#WeAreUnited I #YorkUnitedFC https://t.co/MnXUz8FEgG
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