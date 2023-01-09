Награда за гол и ассист. Сыч оказался в команде недели чемпионата Бельгии

Украинский защитник "Кортрейка" Алексей Сыч оказался в символической команде недели.

Напомним, в матче 19-го тура против "Левена" (3:2) украинец стал одним из героев встречи. 21-летний украинский футболист записал в свой актив гол и результативную передачу.

Авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия Сыча в 8.4 и 8.6 балла соответственно, а также внесли украинца в символическую сборную по итогам минувшего тура чемпионата Бельгии. Интересно, что Алексей впервые в карьере удостоился подобного признания.

Напомним, права на игрока принадлежат львовскому "Руху", а за "Кортрейк" Сыч выступает на правах годичной аренды.