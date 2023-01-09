Награда за гол и ассист. Сыч оказался в команде недели чемпионата Бельгии
Алексей впервые в карьере удостоился данного признания
Фото: kv_kortrijk
Украинский защитник "Кортрейка" Алексей Сыч оказался в символической команде недели.
Напомним, в матче 19-го тура против "Левена" (3:2) украинец стал одним из героев встречи. 21-летний украинский футболист записал в свой актив гол и результативную передачу.
Авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия Сыча в 8.4 и 8.6 балла соответственно, а также внесли украинца в символическую сборную по итогам минувшего тура чемпионата Бельгии. Интересно, что Алексей впервые в карьере удостоился подобного признания.
Напомним, права на игрока принадлежат львовскому "Руху", а за "Кортрейк" Сыч выступает на правах годичной аренды.
Популярное сейчас
- Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20
- Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ
- Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
- Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Новости по теме
- 06:10 Зарубежные Провал Яремчука и его Брюгге, успех Барселоны, трансферные активности Шахтера. Главные новости за восьмое января
- 23:37 Украинские Cыч оформил дебютный гол за Кортрейк. В этом же матче он отдал голевой пас
- 13:11 Украинские Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2023