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Награда за гол и ассист. Сыч оказался в команде недели чемпионата Бельгии

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Алексей впервые в карьере удостоился данного признания

Награда за гол и ассист. Сыч оказался в команде недели чемпионата Бельгии

Фото: kv_kortrijk

Новина українською

Украинский защитник "Кортрейка" Алексей Сыч оказался в символической команде недели.

Напомним, в матче 19-го тура против "Левена" (3:2) украинец стал одним из героев встречи. 21-летний украинский футболист записал в свой актив гол и результативную передачу.

Авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия Сыча в 8.4 и 8.6 балла соответственно, а также внесли украинца в символическую сборную по итогам минувшего тура чемпионата Бельгии. Интересно, что Алексей впервые в карьере удостоился подобного признания.

Напомним, права на игрока принадлежат львовскому "Руху", а за "Кортрейк" Сыч выступает на правах годичной аренды.

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Награда за гол и ассист. Сыч оказался в команде недели чемпионата Бельгии - изображение 2
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В статье: Кортрейк (Бельгия) Алексей Сыч
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Источник:
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