Райт: Мудрик пошел в Челси за деньгами

Легенда " Арсенала ", экс-форвард "канониров" Иан Райт поделился своим мнением по поводу перехода украинце Михаила Мудрика в "Челси".

"Я был рад новостям о переходе Мудрика в "Арсенал". Но сумма трансфера меня удивляла. Он выглядит как игрок, который бы подошел нашей команде. Я был разочарован тем, что его не подписали, но не разочарован с тем, что "Арсенале" сказали, что все хорошо.

Он пошел в "Челси" за деньгами, но я не собираюсь его винить, потому что в его жизни и вокруг него столько всего происходит. Мы не можем говорить о том, сколько денег он хочет. Мне просто жаль, что мы его не подписали, потому что он очень силен", - заявил Райт.