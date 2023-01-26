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Райт: Мудрик пошел в Челси за деньгами

Наши за границей
(1 голосов)

Но легенда канониров игрока не осуждает

Райт: Мудрик пошел в Челси за деньгами

Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Легенда "Арсенала", экс-форвард "канониров" Иан Райт поделился своим мнением по поводу перехода украинце Михаила Мудрика в "Челси".

"Я был рад новостям о переходе Мудрика в "Арсенал". Но сумма трансфера меня удивляла. Он выглядит как игрок, который бы подошел нашей команде. Я был разочарован тем, что его не подписали, но не разочарован с тем, что "Арсенале" сказали, что все хорошо.

Он пошел в "Челси" за деньгами, но я не собираюсь его винить, потому что в его жизни и вокруг него столько всего происходит. Мы не можем говорить о том, сколько денег он хочет. Мне просто жаль, что мы его не подписали, потому что он очень силен", - заявил Райт.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Иан Райт Михаил Мудрик
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Источник:
football365

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
26.01.2023 в 18:24
Ну, так. Зарплатня, збільшена у двічі, це аргумент. Тут, навіть, якщо усією душею хочеш грати за Арсенал, навіть вболівав з дитинства, усе це тоне у цій купі грошей.
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genpet (Николаев)
26.01.2023 в 18:21
А інші футболісти світу переходять у другі клуби ради розваги...
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