Райт: Мудрик пошел в Челси за деньгами
Но легенда канониров игрока не осуждает
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Легенда "
"Я был рад новостям о переходе Мудрика в "Арсенал". Но сумма трансфера меня удивляла. Он выглядит как игрок, который бы подошел нашей команде. Я был разочарован тем, что его не подписали, но не разочарован с тем, что "Арсенале" сказали, что все хорошо.
Он пошел в "Челси" за деньгами, но я не собираюсь его винить, потому что в его жизни и вокруг него столько всего происходит. Мы не можем говорить о том, сколько денег он хочет. Мне просто жаль, что мы его не подписали, потому что он очень силен", - заявил Райт.
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