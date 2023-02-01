Эдуард Соболь выйдет в основе Страсбура на матч против Ренна
Эдуард попытается реабилитироваться за неубедительный старт
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Во Франции длится 21-й игровой день. В его рамках соперник "Шахтера" по раунду плей-офф Лиги Европы "Ренн" сыграет против "Страсбура". Начало матча - 22:00.
Примечательно, что в основном составе "Страсбура" нашлось место для украинского новичка Эдуарда Соболя.
???? #SRFCRCSA| Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face au @staderennais !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 1, 2023
???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
Отметим, что дебют украинца в Лиге 1 состоялся в предыдущем туре. Соболь сыграл 65 минут против "Тулузы" и получил не слишком высокие оценки от экспертов.
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