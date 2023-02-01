  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эдуард Соболь выйдет в основе Страсбура на матч против Ренна
В тренде

Эдуард Соболь выйдет в основе Страсбура на матч против Ренна

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Эдуард попытается реабилитироваться за неубедительный старт

Эдуард Соболь выйдет в основе Страсбура на матч против Ренна

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во Франции длится 21-й игровой день. В его рамках соперник "Шахтера" по раунду плей-офф Лиги Европы "Ренн" сыграет против "Страсбура". Начало матча - 22:00.

Примечательно, что в основном составе "Страсбура" нашлось место для украинского новичка Эдуарда Соболя.

Отметим, что дебют украинца в Лиге 1 состоялся в предыдущем туре. Соболь сыграл 65 минут против "Тулузы" и получил не слишком высокие оценки от экспертов.

По теме
yellow-arrow
Спортдиректор Жироны: Цыганков не говорит по-испански, ему понадобится время
yellow-arrow
Агент Кендзеры: Томаш вздохнул с облегчением. Главное, что он больше не в центре войны
yellow-arrow
Второй кряду матч Соболя в старте. Текстовая трансляция Ренн - Страсбур
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдуард Соболь Страсбур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде