Эдуард Соболь выйдет в основе Страсбура на матч против Ренна

Во Франции длится 21-й игровой день. В его рамках соперник "Шахтера" по раунду плей-офф Лиги Европы "Ренн" сыграет против "Страсбура". Начало матча - 22:00.

Примечательно, что в основном составе "Страсбура" нашлось место для украинского новичка Эдуарда Соболя.

???? #SRFCRCSA| Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face au @staderennais !



???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 1, 2023

Отметим, что дебют украинца в Лиге 1 состоялся в предыдущем туре. Соболь сыграл 65 минут против "Тулузы" и получил не слишком высокие оценки от экспертов.