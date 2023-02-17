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Михайличенко: Шансы Цыганкова заиграть в Жироне 50% на 50%

Наши за границей
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(1 голосов)

Может как вырасти, так и остановиться

Михайличенко: Шансы Цыганкова заиграть в Жироне 50% на 50%

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Алексей Михайличенко высказал свое мнение относительно шансов вингера Виктора Цыганкова заиграть в "Жироне".

"Были ли предложения по Цыганкову, когда я был главным тренером "Динамо“? Я помню только много разговоров. Понимаете, чтобы предлагать за футболиста большие деньги, нужно видеть не только его перспективу, но и динамику роста. В очень важных матчах — за сборную, в Лиге чемпионов. Мне кажется, то, что сейчас произошло — до этого шло.

Мне кажется, то, что сейчас произошло – до этого шло. Переход в "Жирону" – это правильно.

Он сейчас немного перестраивается. Ему будет трудно заиграть очень быстро, но если он как-нибудь проявит себя в этой команде… Я надеюсь, но сказал бы, что 50% на 50%. Может как вырасти, так и остановиться", - сказал Михайличенко.

Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" этой зимой, сыграв за команду на данный момент два матча – дважды выходил на замену без результативных действий.

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В статье: Алексей Михайличенко Александр Цыганков Жирона
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Источник:
SportarenaTV

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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2023 в 00:29
Капец прогнозист. Заиграет, не заиграет. Забьёт, не забьёт. Потому он и в Жироне, чтобы играть, а не в Мадриде, или еще где, скамейку шлифовать.)
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
17.02.2023 в 23:03
Уже заиграл.
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+1
-1
Romerik (YNWA)
17.02.2023 в 22:51
ИКШПЕРД бл*ть
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+1
0

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