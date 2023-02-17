Михайличенко: Шансы Цыганкова заиграть в Жироне 50% на 50%

Экс-наставник " Динамо " Алексей Михайличенко высказал свое мнение относительно шансов вингера Виктора Цыганкова заиграть в "Жироне".

"Были ли предложения по Цыганкову, когда я был главным тренером "Динамо“? Я помню только много разговоров. Понимаете, чтобы предлагать за футболиста большие деньги, нужно видеть не только его перспективу, но и динамику роста. В очень важных матчах — за сборную, в Лиге чемпионов. Мне кажется, то, что сейчас произошло — до этого шло.

Мне кажется, то, что сейчас произошло – до этого шло. Переход в "Жирону" – это правильно.

Он сейчас немного перестраивается. Ему будет трудно заиграть очень быстро, но если он как-нибудь проявит себя в этой команде… Я надеюсь, но сказал бы, что 50% на 50%. Может как вырасти, так и остановиться", - сказал Михайличенко.