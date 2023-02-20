Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса
А еще о Мудрике и Малиновском, и прогноз на Еврокубки
Очередные футбольные выходные позади, поэтому самое время подводить итоги. Роберто Моралес в своем влоге на канале UA-Футбол анализирует выступления украинских футболистов в ТОП-чемпионатах. На этот раз есть о чем поговорить. Известный комментатор прогнозирует светлое будущее Виктора Цыганкова, призывает не хейтить Мудрика, восхищается Малиновским и Зинченко, но не верит, что Арсенал сможет выиграть золото Премьер-лиги.
В этом выпуске:
- 00:17 – Начинаем с подвигов Цыганкова
- 01:42 – Что там у Лунина и его Реала
- 02:10 – Барселона, у вас проблемы?
- 03:07 – Англия: Мудрик – ситуация тяжелая
- 04:08 – А у Миколенко жизнь начала налаживаться
- 05:00 – Зинченко - молодец, но чего не хватает Арсеналу
- 05:57 – Французские истории: там зажигает Малиновский
- 07:23 – Бурный матч Эдуарда Соболя
- 08:11 – Коваленко, Виктор, мы помним о тебе
- 09:00 – Прогноз на еврокубки: почему у Шахтера должно получиться
- 10:01 – Днепр-1: есть сомнения
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