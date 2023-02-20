Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса

Очередные футбольные выходные позади, поэтому самое время подводить итоги. Роберто Моралес в своем влоге на канале UA-Футбол анализирует выступления украинских футболистов в ТОП-чемпионатах. На этот раз есть о чем поговорить. Известный комментатор прогнозирует светлое будущее Виктора Цыганкова, призывает не хейтить Мудрика, восхищается Малиновским и Зинченко, но не верит, что Арсенал сможет выиграть золото Премьер-лиги.

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