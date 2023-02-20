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Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса

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А еще о Мудрике и Малиновском, и прогноз на Еврокубки

Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередные футбольные выходные позади, поэтому самое время подводить итоги. Роберто Моралес в своем влоге на канале UA-Футбол анализирует выступления украинских футболистов в ТОП-чемпионатах. На этот раз есть о чем поговорить. Известный комментатор прогнозирует светлое будущее Виктора Цыганкова, призывает не хейтить Мудрика, восхищается Малиновским и Зинченко, но не верит, что Арсенал сможет выиграть золото Премьер-лиги.

В этом выпуске:

  • 00:17 – Начинаем с подвигов Цыганкова
  • 01:42 – Что там у Лунина и его Реала
  • 02:10 – Барселона, у вас проблемы?
  • 03:07 – Англия: Мудрик – ситуация тяжелая
  • 04:08 – А у Миколенко жизнь начала налаживаться
  • 05:00 – Зинченко - молодец, но чего не хватает Арсеналу
  • 05:57 – Французские истории: там зажигает Малиновский
  • 07:23 – Бурный матч Эдуарда Соболя
  • 08:11 – Коваленко, Виктор, мы помним о тебе
  • 09:00 – Прогноз на еврокубки: почему у Шахтера должно получиться
  • 10:01 – Днепр-1: есть сомнения

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В статье: Руслан Малиновский Александр Зинченко Виктор Цыганков Виталий Миколенко канал UA-Футбол Михаил Мудрик
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