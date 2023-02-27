Цыганык: Забарный говорит, что будет готов через две недели. Тренер говорит, что нужно четыре
Забарный очень хочет сыграть за сборную против Англии
Фото: AFC Bournemouth
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с травмой защитника "
"По словам Забарного, он через две недели будет готов уже тренироваться в общей группе. В принципе, он успевает до начала сбора национальной команды Украины. Его тренер в "Борнмуте" говорит, что нужно 4 недели. Это логично объясняется, потому что тренеры не хотят отпускать.
Сам Забарный очень хочет восстановиться до матчей сборной. Он настроен, что через 2 недели успеет восстановиться и сможет помочь против Англии. Завтра, насколько я понимаю, будет общение между врачами сборной и "Борнмута", они будут принимать решения", — сказал Цыганик.
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