Цыганык: Забарный говорит, что будет готов через две недели. Тренер говорит, что нужно четыре

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с травмой защитника " Борнмута " Ильи Забарного.

"По словам Забарного, он через две недели будет готов уже тренироваться в общей группе. В принципе, он успевает до начала сбора национальной команды Украины. Его тренер в "Борнмуте" говорит, что нужно 4 недели. Это логично объясняется, потому что тренеры не хотят отпускать.

Сам Забарный очень хочет восстановиться до матчей сборной. Он настроен, что через 2 недели успеет восстановиться и сможет помочь против Англии. Завтра, насколько я понимаю, будет общение между врачами сборной и "Борнмута", они будут принимать решения", — сказал Цыганик.