Кулиев провел за Зиру уже третий матч. Владислав Кулач еще не дебютировал

В чемпионате Азербайджана состоялся матч между "Зирой" и "Шамахы". Игра закончилась результативной ничьей 2:2.

На 77-й минуте на поле в составе "Зиры" вышел украинский новичок Эльдар Кулиев. Для него это уже третий матч за команду после случившегося зимой перехода из "Миная".

А вот другой украинец, – Владислав Кулач, – еще не дебютировал. Он не попал в заявку на матч, хотя в этом году уже находился в резерве "Зиры". В частности, на матче чемпионата против "Нефтчи".

Владислав Кулач перешел в "Зиру" из "Динамо".