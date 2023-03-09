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Усик: Мудрик стоит чуть больше 100 млн. Он может привезти в Украину четвертый Золотой мяч

Наши за границей
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Александр просто так говорить не будет

Усик: Мудрик стоит чуть больше 100 млн. Он может привезти в Украину четвертый Золотой мяч

фото - Getty Images

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) высказал свое мнение о трансфера вингера Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси".

"100 млн евро за Мудрика? Нет, такая сумма не шокирует. Все поднялось: цены, деньги. Они стали немного выше, чем были.

Мне кажется, что он стоит немного больше чем 100 млн. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на матчах U-17 или U-19. У него прическа, которая бросается в глаза, татуировки.

Я наблюдал за ним. И мне нравится игра Мудрика. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину", - сказал Усик.

Отметим, что ранее обладателями Золотого мяча были украинцы Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).

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В статье: Челси (Лондон) Александр Усик Михаил Мудрик
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Источник:
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2023 в 22:52
Нехай цей "золотий мяч" спочатку на поле вийде.
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