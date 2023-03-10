К голу прибавил ассист. Кочергин отметился вторым результативным действием в матче со Шленском
Удачный матч для украинца
Фото: rakow.com/ автор неизвестен
В чемпионате Польши продолжается 24-й тур. В его рамках лидер чемпионата "Ракув" принимал "Шленск". Претендент на чемпионство выиграл со счетом 4:1.
Примечательно, что первый гол "Ракува" забил украинец Владислав Кочергин. Об этом UA-Футбол писал ЗДЕСЬ >>>
Но это не единственное результативное действие украинского легионера в этом матче. На 62-й минуте Кочергин отличился голевым пасом на своего партнера Иви Лопеса. Так счет стал 4:1. Вскоре после этого Кочергина заменили.
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