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К голу прибавил ассист. Кочергин отметился вторым результативным действием в матче со Шленском

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Удачный матч для украинца

К голу прибавил ассист. Кочергин отметился вторым результативным действием в матче со Шленском

Фото: rakow.com/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Польши продолжается 24-й тур. В его рамках лидер чемпионата "Ракув" принимал "Шленск". Претендент на чемпионство выиграл со счетом 4:1.

Примечательно, что первый гол "Ракува" забил украинец Владислав Кочергин. Об этом UA-Футбол писал ЗДЕСЬ >>>

Но это не единственное результативное действие украинского легионера в этом матче. На 62-й минуте Кочергин отличился голевым пасом на своего партнера Иви Лопеса. Так счет стал 4:1. Вскоре после этого Кочергина заменили.

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В статье: Владислав Кочергин
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