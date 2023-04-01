Забарный впервые попал в заявку Борнмута на матч АПЛ
У него есть шанс сыграть против лондонской команды
Фото: afcb.co.uk
В рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" сыграет против "Фулхэма". Украинский защитник Илья Забарный впервые появится в заявке "вишенок".
Оборонец перешел в "Борнмут" из "Динамо" в конце января, однако с того момента не сыграл ни в одном матче. Он лишь несколько раз проводил тренировки с командой, а также находился в лазарете из-за травмы голеностопа.
В том числе, Забарный пропустил поединок сборной Украины против Англии во втором туре отбора на Евро-2024.
"Борнмут" и "Фулхэм" начнут в 17:00.
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