Забарный впервые попал в заявку Борнмута на матч АПЛ

В рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" сыграет против "Фулхэма". Украинский защитник Илья Забарный впервые появится в заявке "вишенок".

Оборонец перешел в "Борнмут" из "Динамо" в конце января, однако с того момента не сыграл ни в одном матче. Он лишь несколько раз проводил тренировки с командой, а также находился в лазарете из-за травмы голеностопа.

В том числе, Забарный пропустил поединок сборной Украины против Англии во втором туре отбора на Евро-2024.

"Борнмут" и "Фулхэм" начнут в 17:00.