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Забарный впервые попал в заявку Борнмута на матч АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

У него есть шанс сыграть против лондонской команды

Забарный впервые попал в заявку Борнмута на матч АПЛ

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

В рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" сыграет против "Фулхэма". Украинский защитник Илья Забарный впервые появится в заявке "вишенок".

Оборонец перешел в "Борнмут" из "Динамо" в конце января, однако с того момента не сыграл ни в одном матче. Он лишь несколько раз проводил тренировки с командой, а также находился в лазарете из-за травмы голеностопа.

В том числе, Забарный пропустил поединок сборной Украины против Англии во втором туре отбора на Евро-2024.

"Борнмут" и "Фулхэм" начнут в 17:00.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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