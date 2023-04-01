Whoscored: Мудрик стал третьим наименее полезным полевым игроком Челси в проигранном матче с Астон Виллой
Заключение компьютерных алгоритмов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" проиграл свой матч 29-го тура чемпионата Англии "Астон Вилле". "Синие" дома уступили команде Унаи Эмери со счетом 0:2.
Аналитично-статистический ресурс Whoscored оценил действия игроков в этом матче, определив украинца Михаила Мудрика как одного из наименее полезных в "Челси". Его оценка – 6.0. Более низкую оценку среди полевых игроков имеют только Лофтус-Чик и Кукурелья (по 5.9).
У Мудрика в этом матче два упущенных голевых момента, две неудачные попытки дриблинга, только одно выигранное противостояние из шести.
Он 21 раз коснулся мяча, отдал тринадцать передач, из которых двенадцать были точными.
Всего у Мудрика в восьми матчах за "Челси" – одно результативное действие.
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