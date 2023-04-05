Кочергин – вне основы Ракува на кубковый матч против Гурника Ленчна

В полуфинале Кубка Польши лидер Экстраклассы "Ракув" сыграет на поле представителя второго дивизиона "Гурника" Ленчна. Начало матча – в 21:30.

В основном составе "Ракува" не нашлось места для украинца Владислава Кочергина. Он – в запасе.

Примечательно, что за "Гурник" Ленчна также выступают украинцы – Виктор Лиховыдько и Сергей Крикун. Крикун оказался в стартовом составе на кубковый матч против "Ракува".

Победитель этого матча в финале Кубка Польши сыграет с варшавской "Легией".