  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кочергин – вне основы Ракува на кубковый матч против Гурника Ленчна
В тренде

Кочергин – вне основы Ракува на кубковый матч против Гурника Ленчна

Наши за границей
(1 голосов)

Матч 1/2-й финала

Кочергин – вне основы Ракува на кубковый матч против Гурника Ленчна

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Польши лидер Экстраклассы "Ракув" сыграет на поле представителя второго дивизиона "Гурника" Ленчна. Начало матча – в 21:30.

В основном составе "Ракува" не нашлось места для украинца Владислава Кочергина. Он – в запасе.

Примечательно, что за "Гурник" Ленчна также выступают украинцы – Виктор Лиховыдько и Сергей Крикун. Крикун оказался в стартовом составе на кубковый матч против "Ракува".

Победитель этого матча в финале Кубка Польши сыграет с варшавской "Легией".

По теме
yellow-arrow
Тарас Качараба не попал в заявку Славии на кубковый матч
yellow-arrow
Кристиан Биловар остался в запасе АЕЛа (Лимасол) на кубковый матч
yellow-arrow
"Мы рады, что он вернулся". Коуч Борнмута прокомментировал дебют Забарного
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде