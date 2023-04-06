Беседин не попал в заявку Омонии на кубковый матч, Бесуз – в резерве

В полуфинале Кубка Кипра между собой играют "Пафос" и "Омония". Противостояние состоит из двух матчей, первый состоится шестого апреля в 19:00. Команды объявили составы.

В заявку "Омонии" не попал украинский легионер Артем Беседин. Отметим, что в последнем матче чемпионата Кипра форвард отличился забитым мячом, открыв счет голам в новой команде.

Другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус начнет матч против "Пафоса" в резерве.