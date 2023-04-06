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Беседин не попал в заявку Омонии на кубковый матч, Бесуз – в резерве

Наши за границей
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Матч против Пафоса

Беседин не попал в заявку Омонии на кубковый матч, Бесуз – в резерве

Фото: Goal News CY

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Кипра между собой играют "Пафос" и "Омония". Противостояние состоит из двух матчей, первый состоится шестого апреля в 19:00. Команды объявили составы.

В заявку "Омонии" не попал украинский легионер Артем Беседин. Отметим, что в последнем матче чемпионата Кипра форвард отличился забитым мячом, открыв счет голам в новой команде.

Другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус начнет матч против "Пафоса" в резерве.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин
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