Беседин не попал в заявку Омонии на кубковый матч, Бесуз – в резерве
Матч против Пафоса
Фото: Goal News CY
В полуфинале Кубка Кипра между собой играют "Пафос" и "Омония". Противостояние состоит из двух матчей, первый состоится шестого апреля в 19:00. Команды объявили составы.
В заявку "Омонии" не попал украинский легионер Артем Беседин. Отметим, что в последнем матче чемпионата Кипра форвард отличился забитым мячом, открыв счет голам в новой команде.
Другой украинский легионер "Омонии" Роман Безус начнет матч против "Пафоса" в резерве.
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