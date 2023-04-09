  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский в запасе Марселя на выездной матч
В тренде

Малиновский в запасе Марселя на выездной матч

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руслан начнет поединок против "Лорьяна" на скамейке запасных

Малиновский в запасе Марселя на выездной матч

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Лорьяна". Начало встречи – 21:45.

Руслан Малиновский не выйдет в стартовом составе "провансальцев" на эту игру и начнет матч в запасе.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 12 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО
yellow-arrow
Зинченко отыграл против Ливерпуля 88 минут. 94% точных передач и дважды обыгран в дриблинге
yellow-arrow
Зинченко на поле с первых минут. Текстовая трансляция матча Ливерпуль – Арсенал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде