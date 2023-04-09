Малиновский в запасе Марселя на выездной матч
Руслан начнет поединок против "Лорьяна" на скамейке запасных
Фото: OlympiqueMarseille
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Лорьяна". Начало встречи – 21:45.
Руслан Малиновский не выйдет в стартовом составе "провансальцев" на эту игру и начнет матч в запасе.
В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 12 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.
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