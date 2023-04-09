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Малиновский отыграл 9 минут в ничейном матче с Лорьяном

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Руслан девять раз коснулся мяча

Малиновский отыграл 9 минут в ничейном матче с Лорьяном

Olympique de Marseille

Новина українською

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде расписал нулевую ничью с "Лорьяном".

Руслан Малиновский начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 81-й минуте встречи.

За 9 сыгранных минут украинский хавбек 9 раз коснулся мяча, исполнил 3 точных передачи (из 4 - 75% точности), сделал один неточный навес, один раз вынес мяч, три раза потерял мяч и дважды неудачно вступил в борьбу.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 13 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.

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В статье: Лорьян Руслан Малиновский Марсель
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