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У Кочергина будет новый тренер. Наставник Ракува покинет клуб

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Это решение самого тренера

У Кочергина будет новый тренер. Наставник Ракува покинет клуб

Фото: rakowczestochowa

Новина українською

Главный тренер "Ракува" Марек Папшун сообщил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона. Специалисту предлагали новый контракт, но он отклонил эту сделку.

"У меня нет конкретных планов. Поводом для такого решения много аспектов, но у меня нет никакой новой работы на горизонте. Это не произошло со дня на день. Мы искали удобный момент, чтобы рассказать эту информацию.

Буквально перед конференцией я сообщил это футболистам. Мне трудно сказать, как они отреагировали, потому что я сразу вышел. Однако по их лицам видел, что они были удивлены этим фактом", – признался Папшун.

Напомним, Папшун возглавляет "Ракув" с весны 2016 года. За это время он выиграл два Кубка и Суперкубка Польши, а также дважды становился вице-чемпионом страны.

Сейчас "Ракув", за который выступает украинец Владислав Кочергин, лидирует в Екстраклясе. В активе команды 65 зачетных пунктов.

Читайте такжеКочергин вместе с Ракувом вышел в финал Кубка Польши
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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
Sportowe Fakty

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