Яремчук заболел и будет тренироваться индивидуально, - тренер Брюгге

Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль рассказал, почему нападающий Роман Яремчук тренировался индивидуально накануне матча чемпионата Бельгии против "Генко".

"Яремчук очень сильно переболел. Сейчас он тренируется индивидуально, но у меня есть сомнения в том, успеет ли он подготовиться к матчу вовремя", - сказал коуч.

Как известно, на прошлой неделе украинец не попал в заявку "Брюгге" на матч с "Эйпеном". В текущем сезоне Яремчук провел 26 поединков за команду, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.