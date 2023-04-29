Яремчук заболел и будет тренироваться индивидуально, - тренер Брюгге
Украинец не попал в заявку на матч с "Генком"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль рассказал, почему нападающий Роман Яремчук тренировался индивидуально накануне матча чемпионата Бельгии против "Генко".
"Яремчук очень сильно переболел. Сейчас он тренируется индивидуально, но у меня есть сомнения в том, успеет ли он подготовиться к матчу вовремя", - сказал коуч.
Как известно, на прошлой неделе украинец не попал в заявку "Брюгге" на матч с "Эйпеном". В текущем сезоне Яремчук провел 26 поединков за команду, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:VoetbalNieuws
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