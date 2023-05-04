Цыганков выйдет в стартовом составе Жироны на матч против Мальорки

Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги Жирона примет Мальорку.

Уже традиционно для каталонцев в стартовом составе на матч выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

Напомним, что матч начнется в 20:30 по Киеву а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и напомним, что украинец перебрался в Жирону из Динамо этой зимой и за это время сыграл за команду 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.