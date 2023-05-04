Цыганков выйдет в стартовом составе Жироны на матч против Мальорки
Стартовые составы команд
Фото: Instagram
Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура
Уже традиционно для каталонцев в стартовом составе на матч выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.
Напомним, что матч начнется в 20:30 по Киеву а UA-Футбол проведет
Ну и напомним, что украинец перебрался в Жирону из Динамо этой зимой и за это время сыграл за команду 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
L'ONZE! ❤️????#GironaRCDMallorca pic.twitter.com/2yIyjlTpVB— Girona FC (@GironaFC) May 4, 2023
???????? ???????? #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/IocAAI6xcN— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 4, 2023
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