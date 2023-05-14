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Яремчук начнет матч против Антверпена со скамейки для запасных

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Нападающий впервые за четыре поединка попал в заявление

Яремчук начнет матч против Антверпена со скамейки для запасных

Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий

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В рамках третьего тура бельгийской Лиги Жюпиле "Антверпен" встретится с "Брюгге". Роман Яремчук начнет этот матч со скамейки для запасных.

Украинец попал в заявку команды впервые за почти месяц. В последний раз он играл 15 апреля против "Вестерло", а выходил в старте еще 7 марта с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

"Брюгге" сейчас идет на последнем, четвертом месте "чемпионской" группы Лиги Жюпиле. Сегодняшний соперник "Антверпен" лидирует в ней с 12-очковым преимуществом над командой Яремчука.

Матч начнется в 14.30.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Антверпен
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