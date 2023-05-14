Яремчук начнет матч против Антверпена со скамейки для запасных
Нападающий впервые за четыре поединка попал в заявление
Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий
В рамках третьего тура бельгийской Лиги Жюпиле "Антверпен" встретится с "Брюгге". Роман Яремчук начнет этот матч со скамейки для запасных.
Украинец попал в заявку команды впервые за почти месяц. В последний раз он играл 15 апреля против "Вестерло", а выходил в старте еще 7 марта с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.
"Брюгге" сейчас идет на последнем, четвертом месте "чемпионской" группы Лиги Жюпиле. Сегодняшний соперник "Антверпен" лидирует в ней с 12-очковым преимуществом над командой Яремчука.
Матч начнется в 14.30.
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