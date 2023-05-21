В последние недели Роман очень болел: тренер Брюгге объяснил отсутствие игрового времени в Яремчука
Украинец пропустил четыре матча
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Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль рассказал, почему Роман Яремчук не играл в последних матчах команды.
“В последние недели Роман очень болел. Это первая неделя, когда он мог полноценно тренироваться.
Вижу резкого Яремчука на тренировке. Это хорошо, потому что он проделал долгий путь”, - сказал де Миль.
Отметим, что украинец последний раз выходил на поле 15 апреля – тогда он провел восемь минут в матче против "Вестерло". После этого Яремчук трижды не попадал в заявку "Брюгге" на матч и однажды – в минувшие выходные – провел всю игру на скамейке для запасных.
Добавим, что “Брюгге” в последних трех матчах трижды проиграл. Пока команда идет на четвертом месте чемпионской группы с 11-очковым отрывом от третьего "Генка".
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