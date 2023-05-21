Яремчук отыграл 58 минут и 16 раз коснулся мяча в победном поединке с Антверпеном
Роман вышел в старте впервые за 2,5 месяца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура чемпионской группы Лиги Жюпиле "Брюгге" на своем поле обыграл "Антверпен" – 2:0.
Роман Яремчук впервые за 2,5 месяца вышел в стартовом составе бельгийской команды. В итоге украинский форвард отыграл 58 минут, после чего был заменен на Ромео Верманта.
Аналитический портал Sofa Score оценил игру 27-летнего нападающего в этом поединке в 6,8 балла.
В этом сезоне чемпионата Бельгии Яремчук принял участие в 23-х матчах, в которых записал на свой счет 2 гола и 3 ассиста.
Статистика Романа в игре против "Антверпена":
- Удары в створ ворот: 1
- Удары мимо ворот: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
- Касания мяча: 16
- Точные передачи: 6/8 (75%)
- Борьба за позицию (победа): 2 (2)
- Верховая борьба (победа): 1 (0)
- Потери мяча: 5
- Заработано фолов: 1
- Вынос мяча: 2
- Отбор мяча: 1
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Эта информация появилась не случайно": Срна прокомментировал слухи об увольнении Йовичевича
- Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник
- Урожай артиллерии и ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне
- Ярмоленко забил в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн