Яремчук отыграл 58 минут и 16 раз коснулся мяча в победном поединке с Антверпеном

В рамках 4-го тура чемпионской группы Лиги Жюпиле "Брюгге" на своем поле обыграл "Антверпен" – 2:0.

Роман Яремчук впервые за 2,5 месяца вышел в стартовом составе бельгийской команды. В итоге украинский форвард отыграл 58 минут, после чего был заменен на Ромео Верманта.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру 27-летнего нападающего в этом поединке в 6,8 балла.

В этом сезоне чемпионата Бельгии Яремчук принял участие в 23-х матчах, в которых записал на свой счет 2 гола и 3 ассиста.

Статистика Романа в игре против "Антверпена":