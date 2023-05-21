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Яремчук отыграл 58 минут и 16 раз коснулся мяча в победном поединке с Антверпеном

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Роман вышел в старте впервые за 2,5 месяца

Яремчук отыграл 58 минут и 16 раз коснулся мяча в победном поединке с Антверпеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионской группы Лиги Жюпиле "Брюгге" на своем поле обыграл "Антверпен" – 2:0.

Роман Яремчук впервые за 2,5 месяца вышел в стартовом составе бельгийской команды. В итоге украинский форвард отыграл 58 минут, после чего был заменен на Ромео Верманта.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру 27-летнего нападающего в этом поединке в 6,8 балла.

В этом сезоне чемпионата Бельгии Яремчук принял участие в 23-х матчах, в которых записал на свой счет 2 гола и 3 ассиста.

Статистика Романа в игре против "Антверпена":

  • Удары в створ ворот: 1
  • Удары мимо ворот: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
  • Касания мяча: 16
  • Точные передачи: 6/8 (75%)
  • Борьба за позицию (победа): 2 (2)
  • Верховая борьба (победа): 1 (0)
  • Потери мяча: 5
  • Заработано фолов: 1
  • Вынос мяча: 2
  • Отбор мяча: 1
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В статье: Роман Яремчук Брюгге Антверпен
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