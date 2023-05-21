Аль-Айн Реброва и Ярмоленко вышел в финал Кубка лиги ОАЭ

Сегодня прошел второй полуфинальный поединок Кубка лиги ОАЭ. "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва уступил дубайскому "Аль-Насру" 0:1, однако по итогам двух встреч (в первом матче команда украинского наставника разгромно победила – 4:1) вышел в финал турнира.

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 82 минуты.

В решающем поединке Кубка лиги ОАЭ "Аль-Айн" сыграет против победителя пары "Аль-Джазира" – "Аль-Шарджа".

Напомним, в национальном чемпионате "Аль-Айн" финишировал вторым в таблице, отстав от лидера "Шабаба" на 3 очка.