Официально: Ребров покидает Аль-Айн

Сегодня, 27 мая "Аль-Айн" проиграл "Аль-Шардже" в финале Кубка лиги ОАЭ. После финального поединка Сергей Ребров заявил о том, что покидает "Аль-Айн".

Украинский наставник сообщил, что это был его последний матч во главе команды.

Во время работы в "Аль-Айне" Ребров завоевал два трофея: чемпион ОАЭ-2022 и Кубок лиги ОАЭ-2022.

СМИ долгое время связывают Сергея Станиславовича с должностью главного тренера сборной Украины. Напомним, украинская команда проведет 12 июня товарищескую игру против Германии, а 16 и 19 июня Украина сыграет свои первые матчи в рамках отбора к Евро 2024.