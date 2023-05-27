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Официально: Ребров покидает Аль-Айн

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Об этом заявил сам тренер

Официально: Ребров покидает Аль-Айн

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Сегодня, 27 мая "Аль-Айн" проиграл "Аль-Шардже" в финале Кубка лиги ОАЭ. После финального поединка Сергей Ребров заявил о том, что покидает "Аль-Айн".

Украинский наставник сообщил, что это был его последний матч во главе команды.

Во время работы в "Аль-Айне" Ребров завоевал два трофея: чемпион ОАЭ-2022 и Кубок лиги ОАЭ-2022.

СМИ долгое время связывают Сергея Станиславовича с должностью главного тренера сборной Украины. Напомним, украинская команда проведет 12 июня товарищескую игру против Германии, а 16 и 19 июня Украина сыграет свои первые матчи в рамках отбора к Евро 2024.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (2)
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Djon (Україна)
27.05.2023 в 23:24
Ласкаво просимо додому!
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Cassid (Kiev)
27.05.2023 в 22:15
Вот и хорошо, что вся эта история с тренером сборной пришла к какому-то результату.
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