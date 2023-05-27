Официально: Ребров покидает Аль-Айн
Об этом заявил сам тренер
Фото: facebook.com/alainfcae
Сегодня, 27 мая "Аль-Айн" проиграл "Аль-Шардже" в финале Кубка лиги ОАЭ. После финального поединка Сергей Ребров заявил о том, что покидает "Аль-Айн".
Украинский наставник сообщил, что это был его последний матч во главе команды.
Во время работы в "Аль-Айне" Ребров завоевал два трофея: чемпион ОАЭ-2022 и Кубок лиги ОАЭ-2022.
СМИ долгое время связывают Сергея Станиславовича с должностью главного тренера сборной Украины. Напомним, украинская команда проведет 12 июня товарищескую игру против Германии, а 16 и 19 июня Украина сыграет свои первые матчи в рамках отбора к Евро 2024.
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