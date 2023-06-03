Решающий матч Бордо был прерван: болельщик выбежал на поле и ударил футболиста - ВИДЕО

Поединок 38-го тура французской Лиги 2 "Бордо" - "Родез" был прерван, а затем полностью остановлен из-за инцидента с фанатом.

Матч проходил на стадионе "Матмют Атлантик", на котором играют "жирондинцы". "Родез" открыл счет во встрече на 22-й минуте силами Люка Буадеса.

Впоследствии на поле выбежал болельщик "Бордо" и толкнул автор гола. Буадес со своим партнером по команде синхронно рухнули на газон.

Angle de vue qui montre d'où est sorti le rat ???? durant le match #Bordeaux vs #Rodez#ligue2BKT



Tiktok : Stadito pic.twitter.com/ohACOtpwpB — Zoker ⭐ (@TheZokerChannel) June 3, 2023

Судья остановил матч, а затем принял решение о полной отмене. Впоследствии он объяснил, что у Буадеса было подозрение на сотрясение мозга, и в таком случае он действовал согласно правилам протокола.

Из-за этого инцидента "Бордо" грозит техническое поражение. Как сообщил официальный твиттер Профессиональной футбольной лиги Франции в Twitter, решение по матчу будет принято 5 июня.

Отметим, что украинец Данил Игнатенко в этом матче впервые с 15 апреля появился в старте “Бордо”.

В параллельном поединке "Мец" одержал победу и вырвался на чистое второе место, которое дает возможность пробиться в Лигу 1. Между командами разрыв три очка. Даже если матч против “Родеза” будет доигран, “Бордо” нужно будет переигрывать соперника с разницей в пять голов. Добавим, что “Родез” борется за выживание и для сохранения прописки в Лиге 2 ему нужна только победа.