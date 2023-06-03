  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Решающий матч Бордо был прерван: болельщик выбежал на поле и ударил футболиста - ВИДЕО
В тренде

Решающий матч Бордо был прерван: болельщик выбежал на поле и ударил футболиста - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Пока неизвестно, когда встреча будет доиграна

Решающий матч Бордо был прерван: болельщик выбежал на поле и ударил футболиста - ВИДЕО

Фото: ФК Бордо

Новина українською

Поединок 38-го тура французской Лиги 2 "Бордо" - "Родез" был прерван, а затем полностью остановлен из-за инцидента с фанатом.

Матч проходил на стадионе "Матмют Атлантик", на котором играют "жирондинцы". "Родез" открыл счет во встрече на 22-й минуте силами Люка Буадеса.

Впоследствии на поле выбежал болельщик "Бордо" и толкнул автор гола. Буадес со своим партнером по команде синхронно рухнули на газон.

Судья остановил матч, а затем принял решение о полной отмене. Впоследствии он объяснил, что у Буадеса было подозрение на сотрясение мозга, и в таком случае он действовал согласно правилам протокола.

Из-за этого инцидента "Бордо" грозит техническое поражение. Как сообщил официальный твиттер Профессиональной футбольной лиги Франции в Twitter, решение по матчу будет принято 5 июня.

Отметим, что украинец Данил Игнатенко в этом матче впервые с 15 апреля появился в старте “Бордо”.

В параллельном поединке "Мец" одержал победу и вырвался на чистое второе место, которое дает возможность пробиться в Лигу 1. Между командами разрыв три очка. Даже если матч против “Родеза” будет доигран, “Бордо” нужно будет переигрывать соперника с разницей в пять голов. Добавим, что “Родез” борется за выживание и для сохранения прописки в Лиге 2 ему нужна только победа.

По теме
yellow-arrow
Украинский футболист, который приостановил свои выступления в Польше ради защиты Украины, погиб на войне
yellow-arrow
Официально: Беседин покинул Омонию
yellow-arrow
Экс-форвард Ингульца Плохотнюк покинул румынскую Слатину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бордо Родез
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде