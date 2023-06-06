Петр Кушлык: в приоритете - Польша

Один из опытных футбольных специалистов Петр Кушлык, проведший сезон-2022 в чемпионате Литвы и вынужденный был покинуть тамошнюю "Йонаву", получил предложение вернуться в этот клуб. Недавно он ездил на переговоры с его руководством, во время которых выдвинул условия своего видения развития коллектива. В "Йонаве", которая по итогам прошедшего чемпионата вынуждена была расстаться с элитным дивизионом, мечтают туда вернуться. После разговора с украинским тренером литовский клуб взял время на размышления о дальнейшем сотрудничестве сторон. Между тем Петр Кушлык не исключает варианта продолжения карьеры в хорошо знакомой ему Польше, где он успешно работал в 90-х и в самом начале 2000-х годов.

- В польском футболе провел не один сезон, поэтому тренерскую перспективу в этой стране считаю для себя более приоритетной, - сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Кушлик. - Я овладел языком, к тому же, хорошо знаю менталитет поляков, их футбольные возможности. Пока рассматриваю варианты работы в одном из двух клубов первой и второй лиг - этот уровень мне хорошо знаком. Хотя, безусловно, вспоминается работа во главе элитного "Видзева" из Лодзи, отношения с которым поддерживаю до сих пор. Сейчас польский футбол заслуживает высокой оценки, поэтому с удовольствием поработал бы в нем. Тем более что тренерская лицензия категории Pro у меня действительна еще два года. Был бы рад помочь стране, которая первой среди соседей стала всячески помогать Украине - как тем, кто в беду нашел там убежище, так и нашим военным в насущных нуждах.