Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже
Алекс вспомнил свой период в Уфе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вспомнил период, когда он выступал за "Уфу".
"У меня был опыт в России. Некоторым людям в Украине это не нравится и, если честно, мне тоже. Я могу сказать спасибо "Уфе" только за то, что они взяли меня в команду без всяких просмотров. Тогда у меня была сложная ситуация с "Шахтером". После "Уфы" я подписал контракт с "Манчестер Сити". За это я могу сказать спасибо, но за остальное... За реакцию после начала войны... Ни реакции от клуба, ни реакции от любого клуба из России, никакой реакции от футболистов. Я никогда не видел их высказывания и не понимаю почему.Читайте такжеЗинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь
У меня была переписка с очень известным спортсменом на тот момент в России. Он не футболист. Я не буду говорить его имени, но он очень известный. Я подписан на его Instagram и он спросил у меня, почему я делаю это (осуждаю россиян – ред.). Я ему ответил: "Послушай, уже прошло 3 месяца спустя вторжения, но ты ничего не сказал. У тебя миллионы подписчиков, ты даже не опубликовал хотя бы одну картинку про эти ужасные вещи".
Я никогда не пойму этого. Если это случилось бы с Украиной и Украина напала бы на кого-то, то я клянусь, что я был бы первым, кто просил остановить это и никогда бы не вернулся обратно", - сказал Зинченко.
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