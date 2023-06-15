  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже
В тренде

Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Алекс вспомнил свой период в Уфе

Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вспомнил период, когда он выступал за "Уфу".

"У меня был опыт в России. Некоторым людям в Украине это не нравится и, если честно, мне тоже. Я могу сказать спасибо "Уфе" только за то, что они взяли меня в команду без всяких просмотров. Тогда у меня была сложная ситуация с "Шахтером". После "Уфы" я подписал контракт с "Манчестер Сити". За это я могу сказать спасибо, но за остальное... За реакцию после начала войны... Ни реакции от клуба, ни реакции от любого клуба из России, никакой реакции от футболистов. Я никогда не видел их высказывания и не понимаю почему.

Читайте такжеЗинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь

У меня была переписка с очень известным спортсменом на тот момент в России. Он не футболист. Я не буду говорить его имени, но он очень известный. Я подписан на его Instagram и он спросил у меня, почему я делаю это (осуждаю россиян – ред.). Я ему ответил: "Послушай, уже прошло 3 месяца спустя вторжения, но ты ничего не сказал. У тебя миллионы подписчиков, ты даже не опубликовал хотя бы одну картинку про эти ужасные вещи".

Я никогда не пойму этого. Если это случилось бы с Украиной и Украина напала бы на кого-то, то я клянусь, что я был бы первым, кто просил остановить это и никогда бы не вернулся обратно", - сказал Зинченко.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
yellow-arrow
"Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
yellow-arrow
Ассист Костышина принес Эль-Пасо победу в матче USL
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) "Уфа" Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Piers Morgan Uncensored

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде