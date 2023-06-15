Пресс-атташе сборной Армении попросил журналистов не задавать Петракову вопросы об Украине

Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед выездным матчем с Уэльсом получил вопрос о том, какие у него эмоции после возвращения в Кардифф.

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Напомним, год назад сборная Украины под руководством Петракова уступила Уэльсу в Кардиффе в финальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022.

"Я не хочу ворошить прошлое, не хочу вспоминать", — сказал Петраков.

После этого журналист пытался задать второй вопрос по поводу Украины, но пресс-атташе сборной Армении заявил, что Александр Петраков — тренер сборной Армении и попросил по возможности не задавать никаких вопросов об Украине.