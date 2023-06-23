Руслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
Сейчас Денис играет в США
fco.com.ua
Украинский тренер Руслан Костышин рассказал о переходе своего сына Дениса из "
- Как у вашего сына Дениса сезон в США в команде "Эль-Пасо"?
- В "Александрии" осенью 2022 он перестал попадать в состав (три игры, один гол в первом круге, - прим.). Стал проситься в другую команду. У них хорошие отношения сложились с президентом (Сергеем Кузьменко). Но тот сказал - не отпущу, если в украинские команды.
Денис в октябре уже подписал предварительный контракт с американцами. А зимой позвонил Ротань. Денис ответил "Если бы я знал, что вы примете команду, то не уходил бы". Он даже расстроился, так хотел с Ротанем поработать.
Денис хотел играть, ему 25 лет, пережил две серьезных травмы. Он не хотел сидеть, но у Гуры не играл вообще.
Больше вариантов не было, только "Эль-Пасо". "Александрия" не просто так отпустила. Клубу по контракту полагаются проценты в случае дальнейшей продажи.
- Этим летом может вернуться в "Александрию"?
- Нет, там контракт до зимы.
- Вам нравится стиль Руслана Ротаня?
- Всем нравится, когда тренер хочет играть в атакующий качественный футбол. Но это не самый простой футбол. Не все сразу получается, нужны терпение и вера руководителя клуба, прежде всего.
- Денису подошел бы такой футбол?
- Любому игроку нравится такой атакующий футбол. Все хотят работать с мячом. Я думаю, у Руслана все будет хорошо.
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