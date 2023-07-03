Экс-динамовец Соль подписал контракт с кипрским клубом
Некогда перспективный форвард отправился покорять Кипр
aek.com.cy
31-летний испанский форвард Фран Соль, контракт которого до недавнего времени принадлежал "
Испанец подписал полноценный контракт кипрским АЕК-ом из Ларнаки, предварительно успешно пройдя медицинские тесты.
Соглашение сторон подписано по схеме 2+1.
Контракт Соля с "Динамо" был рассчитан до конца июня этого года. Форвард перешел киевский клуб в январе 2019 года из нидерландского "Виллем II" за 3,5 миллиона евро. Провел за "бело-синих" 23 поединка, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.
Сезон-2022/23 Соль провел в испанской "Малаге", отличившись 4 забитыми мячами и 1 ассистом в 34 поединках.
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