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Орест Лебеденко перешел в португальскую Визелу

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Сменил Испанию на Португалию

Орест Лебеденко перешел в португальскую Визелу

fcvizela.pt

Новина українською

Украинский защитник Орест Лебеденко продолжит карьеру в португальской "Визеле".

Соглашение сторон рассчитан на два года – до лета 2025 года.

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Отдельно стоить отметить, что в "Визеле" 24-летний футболист будет работать с главным тренером Пабло Вильяром, с которым раньше работал в "Карпатах", где испанец был ассистентом главного тренера.

24-летний украинец до этого выступал за "Депортиво". В составе команды из Ла-Коруньи забил 1 гол в 17 матчах.

"Визела" в прошлом сезоне заняла 11 место в чемпионате Португалии.

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В статье: Орест Лебеденко
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Источник:
fcvizela.pt

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