Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо

Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин определился с местом продолжения карьеры. 27-летний форвард стал игроком клуба "Ордабасы" из города Шымкент.

Детали контракта украинца с казахстанским клубом не разглашаются. Известно, что нападающий перешел в новый клуб в статусе свободного агента.

В конце июня стало известно что "Динамо" и Артем Беседин договорились о расторжении контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года. В составе киевлян Артем выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок страны.

Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в "Омония" из Кипра. Вместе с командой он стал обладателем Кубка страны.

К слову, в кампании-2022/23 "Ордабасы" занял 2-е место в чемпионате Казахстана. Клуб сыграет во втором отборочном раунде Лиги Конференций против "Легии".

Накануне мы писали, что Беседин имел два варианта продолжения карьеры в УПЛ.