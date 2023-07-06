Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо
Украинец будет играть в Казахстане
Фото: fc__ordabasy
Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин определился с местом продолжения карьеры. 27-летний форвард стал игроком клуба "Ордабасы" из города Шымкент.
Детали контракта украинца с казахстанским клубом не разглашаются. Известно, что нападающий перешел в новый клуб в статусе свободного агента.
В конце июня стало известно что "Динамо" и Артем Беседин договорились о расторжении контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года. В составе киевлян Артем выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок страны.
Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в "Омония" из Кипра. Вместе с командой он стал обладателем Кубка страны.
К слову, в кампании-2022/23 "Ордабасы" занял 2-е место в чемпионате Казахстана. Клуб сыграет во втором отборочном раунде Лиги Конференций против "Легии".
Накануне мы писали, что Беседин имел два варианта продолжения карьеры в УПЛ.
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