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Беседин мог оказаться клубе УПЛ - к форварду не проявили должного уважения
Экс-игрок "Динамо" находится в статусе свободного агента
Бывший нападающий "Динамо" Артем Беседин имел два варианта продолжения карьеры в УПЛ. Однако переход в эти клубы не состоялись по разным причинам.
Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Беседин? Человек попросил дать ему возможность где-то играть, он понимает, что не попадет в эту команду после травмы.
По моей информации, был предметный разговор между Бесединым и "Колосом". "Колос" обратился к Артему, но без того уровня уважения, на который он рассчитывал. Плюс был еще вариант в "Полесье", чисто теоретически. Но, насколько я понимаю, Юрий Калитвинцев не очень заинтересовался", - заявил журналист.
Напомним, в конце июня стало известно, что "Динамо" и Беседин договорились о расторжении контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года. Игрок получил статус свободного агента.
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