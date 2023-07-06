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Беседин мог оказаться клубе УПЛ - к форварду не проявили должного уважения

Премьер-лига
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Экс-игрок "Динамо" находится в статусе свободного агента

Беседин мог оказаться клубе УПЛ - к форварду не проявили должного уважения

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Артем Беседин имел два варианта продолжения карьеры в УПЛ. Однако переход в эти клубы не состоялись по разным причинам.

Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Беседин? Человек попросил дать ему возможность где-то играть, он понимает, что не попадет в эту команду после травмы.

По моей информации, был предметный разговор между Бесединым и "Колосом". "Колос" обратился к Артему, но без того уровня уважения, на который он рассчитывал. Плюс был еще вариант в "Полесье", чисто теоретически. Но, насколько я понимаю, Юрий Калитвинцев не очень заинтересовался", - заявил журналист.

Напомним, в конце июня стало известно, что "Динамо" и Беседин договорились о расторжении контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года. Игрок получил статус свободного агента.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке

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